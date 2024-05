Orsato dice stop: ecco cosa farà dopo gli Europei

un' ora fa



Daniele Orsato ha fischiato la fine della sua carriera: dopo gli Europei, il migliore arbitro italiano da anni a questa parte si ritirerà. Ne ha parlato a SkySport, svelando i programmi che ora ha in cantiere.



STOP - "Si chiude un'esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia. Credo che poi spaccherò il fischietto con la solita grinta che mi ha contraddistinto sempre. Ce la metterò tutta, sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto e darò il massimo fino alla fine".



FUTURO - Nel prossimo futuro per lui non c'è alcun impegno istituzionale. "C'è solo la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Non vedo nient'altro oltre loro", ha commentato.