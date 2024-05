Orsato in lacrime dopo Psg-Borussia Dortmund: cos'è successo

Lacrime d'addio per Daniele Orsato, che ieri sera è scoppiato a piangere al fischio finale del ritorno della semifinale di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund., e quando le telecamere lo hanno inquadrato finita la gara lui non ha trattenuto l'emozione. In suo soccorso sono arrivati subito i guardalinee - italiani anche loro - Carbone e Giallatini ad abbracciarlo.- Nella sua carriera da arbitroe vinta dalla squadra tedesca grazie a un gol dell'ex Juventus Kingsley Coman. Ieri sera l'arbitro italiano è stato protagonista della gara indicando il dischetto per un contatto tra Hummels e Dembelé, per poi correggersi assegnando solo il calcio di punizione perché il fallo era al limite dell'area.

- Orsato ha chiuso con la Champions League ma non ancora con le emozioni in campo.. Il torneo è in programma dal 14 giugno al 14 luglio, la Nazionale di Spalletti è stata inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania contro la quale debutterà il 15 giugno alle 21.