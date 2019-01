Cristiano Ronaldo poteva finire... alla Lazio. È questa la clamorosa rivelazione di Fernando Orsi, ex vice allenatore di Roberto Mancini alla guida dei biancocelesti, a Repubblica: "Rimanemmo folgorati da Ronaldo e dal suo compagno di squadra Quaresma. Roberto aveva visionato questi due gioielli, ne parlò con me e si recò da Cragnotti. Non ricordo tutti i particolari, ma il problema principale riguardava il costo e non se ne fece nulla".