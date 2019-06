Ieri ilha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di, esercitando il diritto di riscatto al termine del prestito, oggi lacomunica le cifre ufficiali dell'operazione: affare dapagabili in tre esercizi, che genera unaper i bianconeri.Il comunicato:"Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni pagabile in tre esercizi.Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 10,5 milioni".