I suoi estimatori lo hanno aspettato tanto, a lungo, forse troppo. Ma oraè finalmente tornato a mostrare tutto il talento che ne aveva fatto uno dei giocatori più richiesti e ambiti del mercato italiano. Ci ha messo un po', ma conin questo 2023e il gol di oggi contro la Sampdoria che ha regalato i 3 punti ai blucerchiati va oltre la bellezza del gesto. In totale per, non a caso coincise con 3 vittorie 1 sconfitta, l'unica in cui è rimasto a secco.Da tempo il club emiliano sta lavorando con il suo agente per cercare di mettere nero su bianco un rinnovo di contratto che soddisfi tutte le parti e che. L'ex Ascoli ho ribadito a mezzo stampa che "non c'è fretta", ma la volontà di strappare un'intesa economicamente più vantaggiosa c'è e nelle prossime settimane potrebbe essere messa nero su biancoDietro quel "non c'è fretta" c'è però di più. Orsolini sa che queste prestazioni hanno riattirato l'attenzione su di sé anche in chiave mercato e, sebbene nelle ipotesi rinnovo non si sia parlato di clausola rescissoria, la promessa di ascoltare offerte provenienti da qualche big all'ascolto c'è già stata da parte di tutti.soltanto in Italia, ilin vista di una cessione di Berardi, laper l'addio di Nico Gonzalez e anche lache in previsione di un addio di Pedro vuole assicurarsi un talento italiano da affiancare a Zaccagni e Felipe Anderson.che, perso Zaniolo senza sostituirlo, in quel settore del campo dovrà intervenire. Prima però la firma sul rinnovo per assicurarsi, comunque, un futuro sereno.