Cinque gol e tre assist nelle ultime 10 partite. Basterebbero i numeri a raccontare il momento che sta vivendo Riccardo Orsolini, protagonista nel Bologna di Thiago Motta protagonista dell'ultimo mese, con tre vittorie e un pareggio conquistati in quattro gare. Segnale di una trasformazione avvenuta per l'esterno, che sembra aver trovato quella continuità che fin qui gli era sempre mancata in carriera. Ora i rossoblù lo hanno messo al centro del loro gioco, Motta punta su di lui e in cambio di questa fiducia riceve prestazioni sempre più convincenti.



RINNOVO IN VISTA - Nelle prossime settimane, verrà anche il momento di formalizzare e mettere nero su bianco questa fiducia: da diversi mesi il suo agente, Michelangelo Minieri, sta parlando con la dirigenza del Bologna per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024. Volontà comune di prolungare, qualche dettaglio da limare dal punto di vista economico ma la convinzione che, dopo gli ultimi anni in cui Orso era stato spesso vicino all'addio, ora sia pronto a legarsi ancora di più agli emiliani.