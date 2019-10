Intervistato da Dazn l'attaccante del Bologna, riscattato in estate dalla Juventus ha parlato del ruolo di Sinisa Mihajlovic e della sua battaglia contro la malattia per presentare la gara proprio contro i bianconeri: "Il mister si fa sempre sentire, a volte con le videochiamate, ci fa sempre delle "lavate" importanti, ma è sempre con noi. Non ci molla, segue gli allenamenti in diretta dato che abbiamo fatto installare delle telecamere che ci riprendono e gli danno l'occasione di correggerci in diretta".