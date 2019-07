Pensare ad una trattativa, al momento, appare inverosimile, ma il messaggio è arrivato. Forte e chiaro. Il mittente è Oscar, centrocampista brasiliano classe 1991, visto in Europa con la maglia del Chelsea. Intervenuto ai microfoni di Passioneinter.com, il giocatore ha dichiarato: "Se qualcuno mi ha cercato? Sì, in queste settimane ho parlato con due club di Milano… Non posso entrare nei dettagli, però sì, una cosa posso dirla: voglio giocare in Italia!".