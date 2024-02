Osimhen e la tripletta al Sassuolo come due anni fa: la curiosità

Dal Sassuolo, al Sassuolo. Contro i neroverdi Victor Osimhen trova la seconda tripletta in Serie A, e come due anni fa la vittima è ancora una volta la squadra neroverde. Quel giorno il Napoli giocava in casa, al Diego Maradona, stavolta era in trasferta a Reggio Emilia ma la musica è la stessa: tre gol ieri, tre gol oggi. Nell'ottobre 2022 in panchina c'era Luciano Spalletti e gli azzurri ci erano andati più "morbidi" contro gli avversari: 4-0 finale, anche in quell'occasione tra i marcatori c'era anche Kvaratskhelia; Osimhen l'aveva praticamente chiusa con una doppietta in venti minuti, poi il gol del georgiano e a poco più di dieci minuti dalla fine il nigeriano ha fatto tripletta.



LA TRIPLETTA DI OSIMHEN - Al Mapei Francesco "Ciccio" Calzona ha trovato i suoi primi tre punti in campionato calcando la mano contro il Sassuolo: 6 gol, 9 tiri in porta e 27 totali. Un assedio con Osimhen in primo piano: due gol nel giro di dieci minuti tra il 31' e il 41' del primo tempo, dopo l'intervallo è ripartito da dove si era fermato segnando subito all'inizo del secondo tempo. Tre gol su sei del Napoli sono suoi, da quando è tornato dalla Coppa d'Africa non si è più fermato: cinque reti in una settimana tra campionato e Champions, una macchina da gol in maglia azzurra.