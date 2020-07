Victor Osimhen sembra essere davvero ad un passo dall'indossare la maglia del Napoli. Per l'attaccante nigeriano mancano oramai gli ultimi dettagli e proprio il fratello, Andrew Osimhen, lo conferma in un'intervista per Europa Calcio. Eccone un estratto:



NAPOLI - "Sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Quando è stato in città ne è rimasto impressionato. L'importante è che giochi, ma lui è un combattente nato. Ha lasciato l'Africa per andare in Germania quando era ancora un ragazzino. Decisivi gli incontri con Gattuso prima e De Laurentiis poi. Gattuso è un allenatore che tiene ai suoi giocatori e Victor mi ha descritto il presidente come una persona buona e familiare".



AGENTI - "Non era più contento dei vecchi procuratori. D'Avila in quest'operazione ha fatto un grande lavoro. Considerando l'importanza di questo trasferimento era una mossa che andava fatta".



LIVERPOOL - "Non ne confermo l'interesse perché non lo so. Durante il calciomercato se ne leggono tante".



L'ORIGINE - "Ringrazio Chinedu Ogbenna, suo allenatore all’Ultimate Striker. Dopo il grande mondiale in Cile del 2015 tanti club europei iniziarono a seguire Victor. Tra questi c'era anche l'Inter".



TIFOSERIA - "Victor mi ha parlato del calore dei tifosi del Napoli. È felice di questo fattore, per lui sarà un grande stimolo in più".