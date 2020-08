In vista della stagione 2020/21 Gennaro Gattuso ha a disposizione due dei tre nuovi cquisti effettuati dal Napoli. Petagna è rimasto in quarantena a casa in seguito alla positività del Covid-19.e Osimhen, invece, sono presenti al ritiro di Castel di Sangro. Ecco l'opportunità di presentare i due nuovi acquisti da parte del Napoli con le parole di- "Ho un ottimo rapporto con De Laurentiis e Gattuso, sono entrambi come un padre. Ho ricevuto grandi manifestazioni d'affetto da parte dei tifosi finora".- "Credo che il momento in cui ho scelto il Napoli sia stato quando ho parlato con De Laurentiis e Gattuso. Per un giocatore giovane come me la motivazione è tutto e ne ho sentita tanta".- "Mi definisco un giocatore che ama il gioco di squadra".- "Il Napoli è una grande squadra ricca di grandi top player come Koulibaly, Mertens. Essere qui è un grande salto. Non mi interessa di quanto sia stato pagato, so solo di voler dare il meglio".- "Per me essere qui è un sogno che diventa realtà. Mi piace giocare da centravanti ma posso adattarmi in altri ruoli".RAZZISMO - "Ammetto che prima di arrivare in Italia ero un po' scettico. Ma poi sono stato a Napoli, l'ho visitata ed il mio punto di vista è cambiato. Purtroppo il razzismo è ovunque e il Napoli non è una città diversa dalle altre. Penso che il razzismo non sarà un ostacolo per la mia carriera".- "Mi è dispiaciuto si sia interrotto il Coronavirus. Ho continuato ad allenarmi tranne in un periodo quando sono andato a trovare mio padre. Come sto ora? Se non sono al 100% ci sono molto vicino".- "Ho trovato un livello molto alto in questi allenamenti e mi sento pronto. Non vedo l'ora di essere sul campo di dare il mio meglio".- "Mi hanno detto sia i compagni che i tifosi di questa rivalità con la Juventus e ce la metterò tutta per segnare contro i bianconeri".