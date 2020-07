. L'attaccante del Lille non ha ancora sciolto le riserve sulla proposta contrattuale (2,5 milioni più bonus a stagione) inoltrata dal club di, l'"ultimatum" fissato inizialmente a metà settimana è stato posticipato, perché- che continua a chiedere circa 70 milioni di euro per farlo partire -. Come ha ammesso anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ieri, prima della partita col Genoa. Gli azzurri mantengono un moderato ottimismo di chiudere l'affare, ma nel frattempo Osimhen ha confessato le sue ambizioni future nell'intervista concessa al podcast The Out of Home.Dopo l'esplosione in Belgio a Charleroi e la prima positiva stagione in Ligue 1, il nigeriano ha bene in mente i suoi propositi per il prosieguo della carriera. Ecco le sue parole, riportate da calcionapoli24.it: ", vincere qualcosa con la Nigeria. Voglio vincere, spero non sia un sogno troppo grande., anche se non gli assomiglio molto come tipologia di giocatore. Alcune curiosità su di me? Dormo un sacco, fino alle prime ore del pomeriggio quando c’è un giorno di riposo. E mi piace tantissimo il cibo. Mi piace la lasagna e la pasta, qualche volta sono stato a Bruxelles per trovare piatti che ricordano la mia terra.nonché occuparmi di alcuni business con i miei fratelli e sorelle. Mi piace molto la musica, ma se non fossi diventato un calciatore avrei avuto certamente alcune cose di cui mi sarei occupato".Osimhen ha ricordato anche i suoi difficili inizi, legati a un'infanzia piena di difficoltà in Africa: ", ma avevo dei sogni da voler realizzare. La storia è molto lunga, avevamo problemi nel mangiare ma nella mia mente c’era la fiducia necessaria nel credere che qualcosa sarebbe cambiato.. Ricordo che quando riuscimmo a trovare un appartamento, papà mi lasciava giocare nella squadra della zona. Mia sorella mi ha accudito e non mi ha fatto mancare niente, provava a rendermi felice nonostante la situazione. Così come papà, sebbene perse il lavoro e senza stipendio cercava di riuscire a mandarci avanti. Quando mamma è morta è stato difficile, ma qualsiasi somma riuscissimo a recuperare la usavamo per comprare del cibo".