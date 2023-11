Un avvio di stagione complicato per lui, con appena 6 gol all'attivo, qualche sostituzione e polemica di troppo, un rapporto conche non è mai decollato, i problemi extra campo, il mancato rinnovo e poi l'infortunio. Osimhen si è fermato circa un mese fa e ora è al lavoro per ritornare a disposizione.- Il centravanti nigeriano, ma. Saranno importanti le risposte del suo fisico dopo l'infortunio per mettersi a disposizione quanto prima del nuovo allenatore, Walter. Il tecnico livornese sa dell'importanza del suo numero 9,e vuole avere al meglio (sotto il punto di vista fisico e psicologico) Osimhen per risollevare le sorti azzurre.giovedì, durante l'allenamento congiunto con la Juve Stabia, i due si sono seduti a guardare le varie partitine e nel frattempo hanno parlato a lungo.- Al Konami Training Center di Castel Volturno, nella stessa giornata di giovedì,che hanno visto protagonisti lui stesso e Osimhen da un lato e il Napoli dall'altro. È stato un modo anche perperché Mazzarri giocherà un ruolo importante per continuare a far crescere proprio OsimhenUn discorso che non è stato riaperto e solo nei prossimi mesi si potrebbe tentare un nuovo approccio. Anche se, considerando come sono evolute le cose da luglio, difficilmente si riuscirà ad imbastire una nuova trattativa.