Potrebbe scoppiare un caso portieri in casa Napoli. La sosta ha riportato l'intero organico a disposizione di Carlo Ancelotti e in vista delle prossime gare potrebbe scattare un'autentica rivoluzione nelle gerarchie degli estremi difensori con Alex Meret pronto a riprendere il suo posto fra i pali.



OSPINA NON CI STA - Perchè quindi può scoppiare un caso? Perchè David Ospina, portiere arrivato in estate dall'Arsenal in prestito dal ritiro della Colombia ha alzato la voce ribadendo che non è venuto al Napoli per fare il secondo di Meret: "È uin bene per il Napoli avere tutti a disposizione, Alex è un talento. Io però sono venuto per giocare e devo fare il massimo per convincere l'allenatore".