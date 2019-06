David Ospina, portiere della Colombia e del Napoli, ha commentato, al termine della partita vinta dai Cafeteros contro il Qatar, il possibile arrivo del connazionale ed ex cognato James Rodriguez al Napoli.



Queste le sue parole: "Sappiamo chi è James e cosa rappresenta, sarebbe bellissimo averlo in squadra per raggiungere i prossimi obiettivi. Lui sa che è una grande squadra e gli piacerebbe venire a Napoli, prenderà la decisione migliore per la sua carriera. James è concentrato sulla Copa America ma se l’affare si potesse fare sarebbe fantastico”.