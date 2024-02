Osservatori italiani in Sudamerica: due idee di mercato

A meno di un mese dalla fine della sessione di mercato invernale, i club di Serie A sono già al lavoro per pianificare il lavoro dell'estate. Questo è il periodo durante il quale i dirigenti lavorano sotto traccia per capire quali possono essere gli obiettivi concreti tra qualche mese, telefonate, informazioni e dettagli di eventuali operazioni da mettere in piedi più avanti., tra i quali Sassuolo, Fiorentina, Frosinone, Torino e Atalanta. Sguardo puntato sul campo e database da aggiornare con nuovi profili da approfondire.- Uno dei migliori talenti che si è messo in vetrina nel pre Olimpico è, 190 cm e il contratto in scadenza a giugno 2026. Sempre in campo nelle gare della nazionale Under 23, in ogni partita è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Il giocatore è già stato accostato a club italiani, al momento però non c'è stato nessun contatto con società italiane che si sono limitate ad appuntarsi questo nome.- In Brasile, invece, il nome da segnare emerso dalla Copinha che si è giocata a San Paolo è. Uno dei giocatori più forti del torneo vinto dal Corinthians in finale contro il Cruzeiro. Attaccante classe 2006, gioca nel Coritiba e chi lo conosce assicura che è un talento che farà strada. Un anno fa ha firmato il primo contratto da professionista, la Copinha è la competizione giusta per mettersi in mostra e Brayan ha giocato sette partite fino all'eliminazione della squadra ai quarti di finale contro il Cruzeiro. Talenti in vetrina, idee di mercato. Gli osservatori italiani osservano in tribuna e prendono appunti.