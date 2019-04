Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su

Gentile Procuratore,mi chiamo Massimo è ho un figlio calciatore del 2007 che gioca in una scuola calcio dove si è sempre trovato bene. Qualche giorno fa in occasione di un torneo amichevole in Sicilia il ragazzino è stato visionato da un osservatore che avevo contattato per ricevere una valutazione tecnica su mio figlio. Si tratta di un osservatore amico di famiglia che svolge l'attività di scouting per diletto, ma è anche in possesso del patentino Uefa B. A fine torneo gli ho chiesto un parere e lui mi ha consegnato alcune schede tecniche che si riferivano alle partite alle quali mio figlio aveva preso parte dal 1° minuto o entrando nel secondo tempo. Con mia grande sorpresa le schede tecniche sembravano le pagelle della scuola. A ogni gesto tecnico è stata dato un voto, tipo: passaggio voto x, tiro voto x, colpo di testa voto x, ecc.Ma la vera sorpresa, la più amara, è che mio figlio ha preso quasi tutti voti insufficienti (a scuola sarebbe stato bocciato!).Da qui nascono alcune domande:Ciò significa che è scarso davvero?E' giusto valutare i ragazzi in questo modo?Non è sbagliato dare giudizi così pesanti su ragazzini di 12 anni?La scheda tecnica mio figlio non la vedrà mai perché non voglio abbatterlo psicologicamente. Ho fatto probabilmente un errore a contattare questo osservatore, ma la mia era semplice curiosità per capire se mio figlio può ambire a fare il calciatore da grande. Franco '70 di Agrigento; non ritengo, infatti, adeguato questo sistema di valutazione. Può servire alle società di calcio per scremare i calciatori visionati, ma questo è un altro discorso.che facciano la fotografia esatta del calciatore. Ecco alcuni consigli che darei a un osservatore:"Scrivi tutto quello che osservi. Certamente non alla rinfusa e non attraverso l’utilizzo di termini non appropriati. Devi sforzarti di utilizzare i termini tecnici del calcio evitando di impiegare quelli utilizzati dai giornalisti o dai telecronisti. Una relazione ben fatta è quella che riesce a fare la fotografia precisa del calciatore che si è andati a osservare. Non usare schede predefinite dove è possibile valutare i calciatori con crocette o punti da assegnare. Sforzati di descrivere i calciatori in tutti i particolari partendo dai dati personali e indicando peso, altezza e ruolo. Poi dovrai analizzare il calciatore secondo i consueti parametri di valutazione, vale a dire: caratteristiche fisico-atletiche, tecniche, tattiche e caratteriali. Quando chiudi la relazione sbilanciati nel prevedere la prospettiva del calciatore che hai visionato. Prendi una posizione netta su quello che potrà essere il futuro del ragazzo. Se pensi che potrà arrivare in serie A, scrivilo senza nessun problema. Preferibilmente pronostica il futuro del calciatore nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Facciamo un esempio: il calciatore sedicenne osservato nel breve potrà essere confermato nel campionato Primavera, nel medio potrà esordire e giocare alcuni anni in Lega Pro per poi arrivare gradualmente, attraverso un’esperienza anche in serie B, a esordire in serie A in una squadra di medio livello. Una piccola annotazione può riguardare il marchio di fabbrica del calciatore, cioè descrivi una o più giocate particolari che lo rendono unico rispetto agli altri. Non ripetere sempre le stesse cose, scrivi su fogli bianchi, liberamente, e senza farti influenzare da nessuno. Lavora da solo, non cercare relazioni sul giocatore scritte da altri e non concedere troppa importanza agli articoli che puoi leggere sui giornali o sui siti web".E' prematuro dare giudizi definitivi.sbilanciarsi e prendere una posizione su futuro del calciatore.