Il futuro di Carlo Osti è ancora tutto da scrivere. Il direttore sportivo della Sampdoria, con un contratto in scadenza a fine giugno, non sa ancora se proseguirà la sua avventura genovese o se invece a fine mese la sua strada si separerà da quello di Massimo Ferrero.



Il Viperetta infatti, preso dalla questione allenatore, non ha ancora comunicato la sua volontà al ds, e non sembra avere intenzione di incontrarsi con lui a breve. Osti nel frattempo è rientrato a Piacenza, in attesa di notizie, ma il suo futuro sembra sempre più lontano dal blucerchiato, a meno di un cambio di rotta nelle prossime ore.