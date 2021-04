Intervistato da Sky Sport il direttore generale della Sampdoria, Carlo Osti ha parlato del futuro del club blucerchiato e di tanti nomi mercato fra cui lui stesso.



COVID - "Mi aggancio al discorso di Paratici su cosa è cambiato col covid. Sono cambiate tante cose nel calcio, prima di programmare una stagione ci sono da valutare tante situazioni. Non dobbiamo distogliere l’attenzione dalla partita odierna e dalle altre otto che abbiamo.



RINNOVI - "Quagliarella-Ranieri-Osti per il futuro? Prima di programmare ci sono da tenere in considerazione tante cose. Ranieri ha detto che vuole concludere al meglio la stagione. Ferrero sta trattando con il mister e con Quagliarella, Fabio è il simbolo di questa Sampdoria e rimarrà con noi. Mi auguro che anche Ranieri resti qui”