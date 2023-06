All'piacedel. Così dicono le indiscrezioni di calciomercato, insistenti abbastanza da far ritenere che si tratti non soltanto di una voce ma di reale interesse. Il prezzo da pagare sarebbe quello della. Molto alto per il profilo del centrocampista brasiliano con doppio passaporto portoghese. E lo sarà ancor piùSi tratterebbe dunque di un investimento molto impegnativo, da valutare attentamente e sempre che fra Inter e Porto non si decida di negoziare cifre diverse.Ma in queste ore, sul versante della stampa portoghese, è emerso un altro aspetto dell'affare che i conoscitori delle finanze del Porto hanno ben presente da tempo e che dimostra comeCome ha informato il quotidiano A Bola nell'edizione di giovedì 23 giugno,, come si può leggere nella tabella pubblicata qui sotto, estratta dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2022.Dunque, ipotizzando che il centrocampista venga ceduto per la cifra di 40 milioni di euro,. Ma chi sarebbe questo soggetto? Il quotidiano portoghese lo indica in, sigla che sta per. Si tratta di uno fra i principali istituti di credito brasiliani, noto agli esperti di economia parallela del calcio globale per essere un forte investitore in diritti economici di calciatori secondo la formula della TPO. E, rampollo della dinastia di banchieri a capo del BMG e grande tifoso dell'Atletico Mineiro. Del club di Belo Horizonte, Guimarães è dallo scorso 22 ottobre 2022 il, dopo essere stato presidente del club fra il 2001 e il 2006. Attraverso il BMG, Guimarães è stato sponsor di diversi club brasiliani oltre che dello stesso Atletico Mineiro. Ma soprattutto ha costituito in passato ilnel quale durante gli anni ha raccolto iQuando hanno avvertito la minaccia di veder messe al bando le formule di terze parti, il signor Guimarães e il suo BMG hanno acquisito il, un piccolo club brasiliano dove vengono parcheggiati i diritti dei calciatori transitati per Soccer BR1. Di fatto si tratta diE non ci sarebbe alcunché da segnalare, se non fosse per una stranezza: chee che il Porto lo acquisì dallAdesso sappiamo che, a 8 anni dalla messa al bando delle terze parti (1° maggio 2015), ci sono ancora terze parti pronte a lucrare sui trasferimenti dei calciatori. Ovviamente, in tutto ciò, l'Inter non avrebbe colpa alcuna se acquisisse il centrocampista, poiché la società nerazzurra pagherebbe il Porto e non avrebbe alcun dovere di controllare dove vada a finire il denaro. La Fifa invece sì. Staremo a vedere.