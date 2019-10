Sedicesimi di finale di DFB Pokal, la Coppa di Lega tedesca, con otto partite in programma in questo martedì: il Bayern Monaco passa in rimonta contro il Bochum, grazie alle reti di Gnabry e Muller. Passano anche Bayer Leverkusen e Schalke 04.



h 18.30



Amburgo-Stoccarda 1-2 d.t.s.

2' rigore Gonzalez (S), 16' Hunt (A), 113' Al Ghaddioui (S).



Duisburg-Hoffenheim 0-2

53' Grillitsch (H), 58' Adamyan (H).



Friburgo-Union Berlino 1-3

36' Mees (UB), 45+2' Koch (F), 87' Andrich (UB), 90+3' Gentner (UB).



Saarbrucken-Colonia 3-2

54' Schorch (S), 57' Jurcher (S), 71' Hector (C), 84' Terodde (C), 90' Janicke (S).





h. 20.00



Bochum-Bayern Monaco 1-2

36' autogol Davies (Bo), 83' Gnabry (Ba), 89' Muller (Ba).





h. 20.45



Bielefeld-Schalke 04 2-3

16' Schopf (S), 25' Raman (S), 32' Raman (S), 72' Kloos (B), 77' Soukou (B).​



Darmstadt-Karlsruher 0-1

85' Hofmann (K).



Bayer Leverkusen-Paderborn 1-0

26' Alario (L).