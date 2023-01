Dopo la parentesi Mondiale che ha bloccato la consueta stagione calcistica, i club hanno ripreso la loro scalata verso la vittoria dei rispettivi campionati. A questi vanno aggiunti gli inizi delle coppe nazionali e internazionali, con la Champions League al centro della scena. La massima competizione europea è pronta a riaprire i battenti il 14 febbraio, con gli Ottavi di finale.Questa fase vedrà dei match sulla carta molto semplici, ma in particolar modo due attirano l’attenzione degli amanti del calcio: PSG – Bayern Monaco e Liverpool – Real Madrid. Parliamo di due partite che possono essere considerate tranquillamente delle finali, con quattro squadre che da anni dominano nel Vecchio Continente. Bisogna però dire che in questo modo si spiana la strada alle tre italiane rimaste in corsa dopo la clamorosa eliminazione della Juventus. Riusciranno Inter, Napoli e Milan ad approfittare di questo incredibile vantaggio?I principali bookmakers hanno provato a dire la loro sulle possibili qualificate ai Quarti di finale. Di seguito le quote, studiate in collaborazione con gli amici di Casinoonlineaams.com : non mancano delle sorprese.Si prospetta un ritorno con il botto per la Champions League. La Coppa dalle grandi orecchie è pronta a dare nuovamente spettacolo dopo qualche mese di assenza a causa del Mondiale 2022. Un occhio particolare viene dato alle italiane, decise a tenere alto il nome del proprio Paese. Grande rivelazione di quest’anno è sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti, capace di battere il Liverpool alla fase a gironi e attestarsi al primo posto in Serie A. Gli Azzurri dovranno sfidare l’Eintracht negli Ottavi di finale, avversario abbordabile e sulla carta facile da battere. Al punto che i bookmakers la danno come favorita principale, con una quotazione di ben 1.35, contro i 3.00 della squadra tedesca. I partenopei non dovranno sottovalutare l’avversario, per non rischiare una caduta rovinosa come accaduto contro la Cremonese in Coppa Italia.Favorita anche l’Inter sul Porto, nonostante i nerazzurri non stiano passando un momento felicissimo. I risultati altalenanti stanno minando il lavoro svolto da Simone Inzaghi e, nonostante la vittoria sul Napoli, i tanti dubbi restano. Detto ciò, qualificarsi ai Quarti non dovrebbe essere un problema per gli esperti, con la quota dell’italiana che si attesta intorno all’1.75. Non tanto distante, invece, quella dei portoghesi, che si aggira sui 2.00. Sarà certamente una sfida molto equilibrata, seppur tendente verso la sponda nerazzurra.Stesso discorso non può essere fatto per il Milan. I rossoneri sono stati buttati fuori dalla Coppa Italia dal Torino, mostrando uno stile di gioco che non si addice a Stefano Pioli. Probabilmente è l’italiana che in Champions ha pescato la squadra peggiore, il Tottenham di Antonio Conte. Gli inglesi vorranno sicuramente dare una grande prova di forza e si sa, le squadre del tecnico salentino sono famose per avere una grande grinta. Ecco perché i bookmakers vedono favoriti gli Spurs con 1.65, mentre il Diavolo oltre i 2.15.Per quanto riguarda le altre partite, il Chelsea è nettamente favorito sul Borussia Dortmund, con 1.50, mentre il Lipsia è condannato a soccombere sotto le grinfie del Manchester City, con i tedeschi quotati a 5.50, mentre i ragazzi di Guardiola a 1.12. Grande equilibrio, invece, per i due big match: Liverpool-Real Madrid e PSG-Bayern Monaco. Infine abbiamo il Benfica destinato a vincere contro il Bruges a 1.25.