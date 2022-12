Argentina-Australia e Francia-Polonia: il tabellone degli ottavi di finale di Qatar 2022 si sta completando un po’ alla volta e grazie ai verdetti della terza giornata è stato evitato un pericolosissimo incrocio (per entrambe) tra i campioni del Mondo di Deschamps e la Selección di Scaloni. Alla fine le due squadre – sul podio delle favorite per la vittoria del Mondiale – affronteranno due avversarie che sulla carta sono molto più morbide. L’Australia dopo il duro esordio contro la Francia, perso per 4-1, si è imposta con Tunisia e Danimarca, ma sulla lavagna scommesse l’ottavo di sabato 3 dicembre vede Messi e compagni nettamente favoriti. L’Argentina si gioca vincente a 1,19, il pareggio è a 6,50, mentre il segno 2 vale 16,00 volte la posta.



Domenica 4 dicembre alle 20:00 è il turno di Francia-Polonia. I transalpini da campioni in carica puntano con sicurezza i quarti di finale e il segno 1 vale quota 1,27. Già il pareggio sarebbe una grande prova per la Polonia a 5,40, mentre l’impresa di Lewandowski e compagni è a 11,50. Aggiornata intanto la lavagna antepost su quale squadra potrebbe vincere Qatar 2022. In attesa che si completi il tabellone degli ottavi il Brasile spicca a 3,70, davanti proprio ad Argentina a 5,50 e Francia a 6,00. Seguono Spagna (a 9,00), Inghilterra (a 10,00) e Portogallo (a 12,00).