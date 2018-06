Non ha segnato è vero, ma almeno in un paio di giocate, oltre a una prestazione nel complesso granitica e di alta qualità in supporto ad Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic ha mostrato sprazzi da campione. Una rovesciata nel primo tempo su cui Keylor Navas, portiere della Costa Rica, ha risposto con un ottimo intervento, a dimostrazione di un atletismo non indifferente pur in una struttura fisica tanto importante. Poi l'assist, a inizio ripresa, proprio per Mitrovic, smarcato da un tocco fatato solo davanti all'estremo difensore del Real Madrid, che ha respinto la sua conclusione troppo debole. E' solo l'inizio, ma Milinkovic ha mostrato altissima qualità e ha trascinato la Serbia da leader. Quello che può diventare, anche alla Juventus, in ottica presente e futura.