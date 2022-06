La proposta al tramonto, in riva al mare, inginocchiandosi sugli scogli. Alex Oxlade-Chamberlain, centrocampista del Liverpool ha rispettato alla perfezione tutti i cliché richiesti dal caso per la proposta di matrimonio fatta alla sua Perrie Edwards che in pronta risposta ha inevitabilmente detto sì. I due stanno insieme da tempo e la bellissima Perrie ha deciso di fare sfoggio del suo anello sui social.



Ecco le foto della proposta e altre della bellissima catnante inglese nella nostra gallery.