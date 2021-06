L'attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha rivelato nei giorni scorsi le minacce di morte ricevuto dai tifosi sui social per lui e per i suoi figli. A prendere le sue difese dal ritiro della Spagna ci ha pensato oggi Mikel Oyarzabal che ha confermato che anche lui non sta vivendo un Europeo sereno.



SOFFERENZA - "Dietro c'è molta sofferenza. Molte volte si vede solo il lato bello del calcio e dietro c'è tanta sofferenza. Abbiamo il privilegio di essere qui e fare quello che ci piace, ma quella sofferenza capita da soli e poi quando le cose vanno bene per te, la squadra si qualifica dopo una grande partita, è normale togliere la tensione con le lacrime".



MORATA - "Lo sosterremo in ogni momento. È un giocatore molto importante per noi, che ci darà gioia in ciò che resta. Ci fidiamo completamente di lui. ​Alla fine, le persone hanno il loro modo di mostrare il loro malcontento. Non dobbiamo dargli importanza perché la stragrande maggioranza ci ha sostenuto a Siviglia. Ci sono persone che lo criticano e non lo supportano, ma non gli si dovrebbe dare più importanza. ​Al giorno d'oggi sui social network chiunque può dirti qualcosa senza che gli succeda nulla e mentre tu rispondi la colpa è tua. Le persone sono libere di esprimere la propria opinione sul calcio ma senza superare limiti che spesso vengono superati.