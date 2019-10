Avrà certamente passato compleanni più sereni Mesut Ozil. Il tedesco che oggi compie 31 anni è sempre più vicino a salutare l'Arsenal per cercare fortuna altrove. Diverse le squadre pronte a scommettere sul classe '88: dall'Inghilterra rilanciano la possibilità di un derby di Milano per lui; ma non solo Inter e Milan interessate alla stella dei Gunners. Anche il Fenerbahce accoglierebbe a braccia aperte il trequartista.