Mesut Ozil, centrocampista dell'Arsenal, ha risposto così ad alcune domande prima della prossima gara di ICC contro i viola.. Ecco cosa ha detto: "Fiorentina? Non l'ho mai vista giocare, ma presto lo farò. Le squadre italiane sono sempre tutte molto compatte e chiuse, per noi sarà una gara molto complicata. Non posso dire però che conosco bene i nostri avversar