È un asse di mercato rovente quello tra Turchia e Italia al momento, con la Süper Lig, il massimo campionato turco, che sembra una e vera e propria gallina dalle uova d'oro. Basti pensare a Cengiz Under, capolavoro di Monchi che l'ha portato a Roma per 15 milioni e ora ne vale almeno 40 secondo Pallotta, oppure a Merih Demiral del Sassuolo, arrivato a gennaio dall'Alanyaspor per 7 milioni e titolare fisso della retroguardia neroverde con due goal messi a referto nell'ultima partita casalinga contro il Chievo. Una società molto attiva sul mercato turco è il Genoa che ha già ufficializzato l'arrivo di Sinan Gumus dal Galatsaray per la prossima stagione e sta seguendo con molto interesse il centrocampista classe '92 del Besiktas Oguzhan Ozyakup, che sembra finalmente pronto all'approdo in Serie A dopo essere stato accostato per lungo tempo a squadre come Inter, Napoli, Milan, Lazio e Roma.



NUMERI E CARATTERISTICHE - Ozyakup nasce come centrocampista centrale con licenza di offendere, adattabile a qualsiasi modulo, ed è dotato di un ottimo tiro, grande visione di gioco, classe e tecnica mentre pecca leggermente sotto l'aspetto fisico. Ha iniziato nelle giovanili dell'Az Alkmaar dove viene notato da uno scout inglese che nel 2008 lo porta all'Arsenal raccogliendo solamente due presenze in coppa con la prima squadra prima di passare al Besiktas nel 2012. Con i bianconeri di Turchia raccoglie in 7 stagioni 246 presenze, 30 reti e 56 assist oltre a due campionati vinti dal 2015 al 2017 e il riconoscimento di giocatore dell'anno del campionato nel 2016 e vanta anche 41 presenze e un solo goal con la maglia della nazionale Turca. Nell'ultima stagione Ozyakup non ha reso al meglio scendendo in campo in sole 27 occasioni e mettendo a segno 3 reti tra campionato ed Europa League, complice una situazione societaria travagliata e una competizione per il posto da titolare con l'ex Roma e Torino Adem Ljajic vinta quasi sempre dal serbo, ciò ha comportato il crollo del prezzo del suo cartellino da 20 a 5 milioni rendendolo appetibile per le italiane. LE ATTENZIONI DI GENOA E EMPOLI - Nonostante le recenti prestazioni, il talento e la bravura di Ozyakup non si discutono e questo Genoa ed Empoli lo sanno perfettamente. I rossoblù, come detto, sono sul giocatore ritenuto un innesto perfetto per il centrocampo di Prandelli perchè il turco gode delle caratteristiche richieste dall'allenatore di Orzinuovi. Più defilato invece l'Empoli che vorrebbe prenderlo in sinergia con un top club per farlo maturare ed ambientare al campionato con tranquillità ma molto dipenderà dalla permanenza dei toscani nella massima serie. Ozyakup e l'Italia, finalmente due strade che potrebbero incontrarsi.