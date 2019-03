Padova-Crotone 0-0



Padova (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin (45' Baraye), Trevisan (20' Ceccaroni); Morganella, Cappelletti, Calvano, Lollo (80' Cocco), Longhi; Mbakogu, Bonazzoli. All. Bisoli.



Crotone (3-5-1-1): Cordaz; Vaisanen, Spolli, Golemic; Sampirisi, Zanellato, Benali (60' Nalini), Barberis, Milic; Rohden (76' Molina); Simy (80' Machach). All. Stroppa.



Arbitro: Di Paolo di Avezzano



Ammoniti: 6' Golemic (C), 40' Cappelletti (P), 48' Sampirisi (C), 93' Baraye (P)



Espulsi: 57' Sampirisi (C)