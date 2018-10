Giorgio Zamuner, direttore generale del Padova, parla del futuro di Bisoli: "Anche solo ragionare di un eventuale cambio in panchina, dopo una prestazione come quella di Crotone, sarebbe illogico. A mio modo di vedere abbiamo disputato un’ottima partita e ho finalmente rivisto lo spirito garibaldino che ci aveva premiato nelle prime due uscite stagionali. Il risultato, purtroppo, non è arrivato, ma sono sicuro che se dovessimo continuare su questa strada di partite ne perderemo veramente poche".