Giorgio Zamuner, direttore generale del Padova, parla a padovasporttv della corsa salvezza: "La cosa più bella vista sabato a La Spezia è stato lo spirito di sacrificio dei giocatori, ora per dare senso a questa vittoria serve dare continuità sabato contro il Perugia. Rinnovi di contratto? E’ ancora presto per parlarne, tutti adesso devono avere testa solo per la salvezza. Il caso Foggia? Sostengo da tanto tempo che sia giusto che le autorità sorveglino sulla regolarità dei campionati e che non è giusto che una società seria combatta con altre meno serie, e parlo in generale. Se il Padova fa sforzi per rispettare le scadenze è giusto che anche le altre società lo facciano! Detto ciò mi auguro che il Foggia risolva i suoi problemi e che il Padova si salvi sul campo, ma ovviamente è una situazione che seguiamo…"