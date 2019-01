Ultimo posto con 12 punti, frutto di sole 2 vittorie, 6 pareggi e ben 10 sconfitte e la peggior difesa della B con 31 reti subite. Al termine del girone di andata questa era la situazione in casa Padova: biancoscudati pienamente immischiati nella lotta salvezza con Crotone, Cosenza, Livorno, Foggia, Carpi e Venezia. Il tutto frutto probabilmente di un mercato estivo povero, con gli innesti di categoria dei soli Clemenza, Capelli, Bonazzoli, Ceccaroni e Della Rocca, con questi ultimi due utilizzati poco. In mezzo anche un doppio cambio di allenatore con Bisoli sostituito da Foscarini dopo undici giornate e poi ritornato sulla panchina. L’unica soluzione per raddrizzare la situazione poteva essere quindi il mercato invernale e la dirigenza padovana ha colto decisamente la palla al balzo. Il dg Zamuner ha rinforzato la rosa in tutti i reparti con i colpi Minelli, Andelkovic, Cherubin, Morganella, Calvano, Longhi, Mbakogu e Lollo, tutti in campo sabato nel derby vittorioso 3-0 contro l’Hellas, tre di questi subito decisivi.



L’attaccante nigeriano, rimasto svincolato in estate e tornato in Veneto, lì dove aveva cominciato a tredici anni nelle giovanili biancoscudate, prima delle esperienze con Juve Stabia, Carpi, Kryl’ja Sovetov e ancora Carpi, sigla una doppietta quasi 365 giorni dopo l’ultimo gol in Serie B. Il terzino svizzero, finito fuori dai radar dopo il ritorno in patria al Rapperswil-Jona, firma la terza rete, tornando così a segnare dopo un digiuno di oltre quattro anni. Il portiere ex Brescia, messo fuori rosa dopo l’ultima stagione e dopo aver vestito per ben otto anni la maglia delle rondinelle, completa l’opera parando all’83’ la conclusione dal dischetto di Pazzini. Così i biancorossi lasciano l’ultimo posto in classifica, salendo a 15 punti, a meno uno dall’ultimo piazzamento play out e meno cinque dalla salvezza. Il tutto con un intero girone di ritorno da giocare e con l’opportunità di rinforzare ancora la rosa, visti gli ultimi otto giorni di trattative a disposizione. Intanto la fiammella della speranza si è riaccesa, dalle parti dell’Euganeo ci credono: la salvezza è assolutamente alla portata.