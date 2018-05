Roberto Bonetto, presidente del Padova, club neopromosso in Serie A, parla a Tuttosport dei piani futuri del club: "Dovremo approcciarci alla categoria con molta umiltà consapevoli delle difficoltà a cui andremo incontro. Esistono problematiche insite alla categoria che dovremo risolvere, ma il blasone della nostra società ci impone scelte precise. Saremo ambiziosi, ma realisti. Se poi l'asticella si potrà alzare noi faremo di tutto per sostenerla sempre di più. Dopo la sfida di Lecce per la Supercoppa di Serie C inizieremo a parlare di mercato. Ci penserà soprattutto Zamuner. Abbiamo buoni rapporti con la Juve e uno preferenziale col Sassuolo. Cercheremo giocatori interessanti che possano aiutare Bisoli a formare una squadra competitiva".