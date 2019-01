Michel Morganella, nuovo laterale del Padova, si presenta ai tifosi: "Mi piace l’Italia e mi piace la vita in questo paese. A novembre del 2017 mi sono rotto il legamento crociato del ginocchio e avevo bisogno di giocare per rimettermi in forma per quello sono andato al Rapperswil-Jona in Svizzera. L’ultima partita giocata è stata il 14 dicembre, per cui mi manca un po’ il ritmo partita. Mi sono rotto entrambi i crociati, ma non ci penso e guardo avanti. Se non hai la testa non recuperi. A Cesena nel 2014 ho avuto sette fratture al cranio e sono tornato, mi sono rotto entrambi i legamenti crociati e sono tornato. Non guardiamo la sfiga, io sono un giocatore di carattere e non mollo mai. Bisoli non lo conoscevo personalmente, ma ha carattere come me. Se andiamo a fare le battaglie insieme possiamo salvarci, ci sono giocatori di buon livello. Ci vuole un po’ di pazienza, ma mi piacciono le sfide e darò tutto. Sono felice di ritrovare Andelkovic, ho giocato con Sinisa e con lui c’è un amicizia di lunga data".