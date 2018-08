Il Calcio Padova informa che presso lo studio del notaio Doria è stato formalizzato il passaggio del 20% delle quote della compagine biancoscudata da Sunglass s.r.l. a J4A Holdings II S.à r.l. che pertanto ora risulta essere in possesso del 40% della totalità delle quote societarie.



“ Come ho avuto modo di dire al momento del mio ingresso nel Calcio Padova – ha dichiarato Joseph Oughourlian per J4A – voglio essere vicino al Presidente Bonetto per sostenerlo assieme agli altri soci nella gestione e nello sviluppo di questo club ricco di storia”.



Contestualmente, il Calcio Padova desidera ringraziare sentitamente la famiglia Bergamin per quanto fatto in questi quattro anni per la rinascita e il rafforzamento della Società biancoscudata.