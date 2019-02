Igor Zaniolo, padre del centrocampista della Roma Nicolò, ha parlato a vocegiallorossa.it del momento del figlio e della famigerata intervista da parte de Le Iene: "Ho sempre creduto e supportato mio figlio anche quando, in passato, le cose non sembravano andare per il verso giusto. Nicolò sta facendo benissimo e spero che continui così ma tenendo ben saldi i piedi per terra, come abbiamo fatto fino ad ora. Le Iene? Ho provato un po' d'imbarazzo perché, in tutta sincerità, è stata un'intervista un po' scorretta. L'intervista è stata di cattivo gusto anche perché sono state rivolte certe domande a mia moglie davanti a mio figlio, che, lasciatemelo dire, ha tenuto un comportamento maturo facendo emergere il ragazzo educato qual è anche di fronte a quel tipo di provocazioni".