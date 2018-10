Intervenuto a RMC Sport, l'ex difensore dell'Inter, Massimo Paganin, ha parlato della squadra nerazzurra.



“I numeri parlano chiaro. L’Inter è cresciuta in questa fase. Ieri sera giocava con un 4-5-1 in fase di difesa, è una squadra consapevole dei propri mezzi, tutto fa parte del percorso di crescita. L'Inter sa di poter mettere sotto in ogni momento i suoi avversari. In Europa ha sofferto di più rispetto al Napoli, vedi col Tottenham, ma con la convinzione e il carattere ha rimontato. Ora è cresciuta di più e ci sono ampi margini di miglioramento”.