10 Emanuele Calaiò: dopo lo stop forzato, rieccolo, nella sua Serie B. La Salernitana rilancia le ambizioni playoff, e lo fa col bomber arrivato a gennaio, che contro l'Ascoli realizza il suo primo gol per i campani. L'Arciere scocca la prima freccia.



9 Federico Melchiorri: altro bomber, che decide la sfida tra Carpi e Perugia. E' suo il gol vittoria, in pieno recupero, che consente alla squadra di Nesta di rientrare in zona playoff. Gol dell'ex, con un mordido pallonetto: ma l'esultanza non c'è.



8 Vincenzo Fiorillo: il Pescara vince la sua prima partita del 2019 e lo fa a Crotone, dove con una super prestazione del proprio numero 1 mantiene la porta inviolata. Bellissime le parole d'amore a fine match, in cui giura amore eterno al club abruzzese.



7 Samuel Gustafson: assist e gol nella rimonta del Verona sul campo dello Spezia. Nel momento più duro arrivano le giocate che salvano Grosso e rilanciano l'Hellas.



6 Il Lecce: due volti, sotto 2-0 nel primo tempo, super nella ripresa con la rimonta contro il Livorno. I salentini volano. 5 Vanja Milinkovic-Savic: al debutto vero e proprio con l'Ascoli, il fratello di Sergej, sotto gli occhi del centrocampista della Lazio, non è dei migliori. 4 gol subiti e un senso di insicurezza percepito per tutta la gara.



4 Oliver Kragl: esaltato quando serviva, quello che doveva essere l'uomo salvezza non riesce più a lasciare il segno. Il gol manca dal 14 dicembre, prestazione anonima contro il Padova. Lui che anonimo, per il piede che ha, non può proprio esserlo.



3 L'attacco del Cittadella: è crisi per la squadra di Venturato, che ha vinto una sola gara nelle ultime 10 e che, soprattutto, in trasferta segna pochissimo: solo 4 i gol in tutto il campionato.





2 Alino Diamanti: nervoso, nervosissimo nella sfida contro il Lecce. Lui che, da uomo guida di una squadra in lotta per la salvezza, dovrebbe sempre dare l'esempio e mantenere la calma. Dalla sua qualità, infinita, passano le speranze di restare in B dei toscani.





1 Antonio Rapuano: il fischietto di Crotone-Pescara ne combina di tutti i colori e con i suoi errori sfavorisce la squadra di Stroppa. Un rigore netto non concesso, che scatena Stroppa, espulso.