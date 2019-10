10 Davide Frattesi: è vero, Leonardo Mancuso fa due doppiette consecutive, ma non è una novità per chi segue l'ex Pescara da tempo. Per questo da 10, oggi, è il centrocampista scuola Roma, del Sassuolo, che ha rubato il cuore all'Italia nell'ultimo Mondiale Under 20: secondo gol consecutivo e ulteriore prova di crescita per il classe '99.



9 Ahmad Benali: in quello che è stato il suo stadio, l'Adriatico di Pescara, il trequartista del Crotone ne fa 2: uno alla sua maniera, l'altro di testa. Ed esulta in tono polemico. Nel 3-0 dei Pitagorici c'è la sua firma.



8 Davide Diaw: quarto gol in campionato, terzo consecutivo. Parafrasando Oronzo Canà, "Il Cittadella è Diaw, Diaw è il Cittadella".



7 Gian Piero Ventura: l'ex commissario tecnico dell'Italia allena una Salernitana mai doma. Vince 3-2 al 90esimo contro il Livorno e si porta al secondo posto in classifica: la voglia di rivincita è tanta. Non è Ace, ma il Ventura italiano ha una 'missione rivincita' da portare avanti.



6 Stefano Pettinari: il Trapani batte un colpo, lui due. Primo gol da attaccante vero, secondo da talento puro. E il Trapani vince contro lo Spezia.



5 Marco Pinato: sfortunato autogol per il centrocampista del Frosinone, ex Venezia, contro la sua ex squadra. Però non permette al Frosinone di ritrovare i tre punti.



4 Difesa del Perugia: l'Empoli fa festa, ma sul 2-0 la retroguarda di Oddo regala la palla del 3-0 a Dezi, che dà il via al secondo gol di Mancuso.



3 Strizzolo e Chiaretti: i due rossi del Pordenone. In gol il primo, ma prende due gialli in 9 minuti; e il Chievo fa 1-1; poi, in due minuti, il doppio giallo del secondo. Come buttare via una vittoria.



2 Alessandro Nesta: il Frosinone non sa più vincere. Ora si gioca il tutto per tutto contro la Salernitana del laziale Lotito.



1 Titas Krapikas: il portiere dello Spezia è protagonista di un errore grossolano che dà il via alla vittoria del Trapani. Stop complicato e Nzola che esulta. Ora scalpita Scuffet, pronto a sfruttare la sua occasione.