10 Settembrini e Donnarumma: assist superlativi, assistman deliziosi. Il primo, con un colpo di tacco, fa segnare Finotto, che sblocca il match per il Cittadella contro il Livorno; il secondo, invece, sempre con il tacco, fa realizzare il gol del 2-0 del Brescia, firmato Tonali, contro il Venezia.



9 Moncini: 9, come i gol realizzati da gennaio a oggi. Il Cittadella vola, l'ex Spal ne fa 2 al Livorno. E quando gioca in casa, segna sempre.



8 Concas: uno dei simboli del Carpi realizza un gol magico contro il Padova. Nello scontro salvezza, con una botta da fuori, il suo destro fa traversa-riga-traversa gol. Con la squadra di Castori che non molla un millimetro nella corsa per non retrocedere.



7 Ciciretti: l'Ascoli vince il derby col Pescara grazie a un rigore dell'ex Parma. Due reti nelle ultime tre, il finale di campionato può essere suo.



6 Iemmello: il Re di Foggia segna il gol vittoria, fondamentale, contro lo Spezia, con i Satanelli che ora sono a 3 punti dalla salvezza diretta. 5 Il Verona: non vince da un mese, la squadra di Grosso. 3 pareggi consecutivi, poi la sconfitta di ieri contro il Palermo. Calendario non semplice, è vero, ma gli scaligeri avevano la possibilità di accorciare sulla seconda in classifica.



4 Pillon e Sebastiani: la posizione del tecnico del Pescara non è certa, con un ritorno altalenante coi risultati. Il rapporto tra i due, con frecciatine a distanza, sicuramente non aiuta la squadra e il suo cammino.



3 Il Livorno: ha ragione Diamanti. "Se qualcuno pensava che fossimo fuori dalla merda si sbagliava di grosso, e si vede adesso. Bisogna rimetterci giù dentro la merda e navigarci, visto che noi lo sappiamo fare". I toscani tornano nella merda.



2 Vigorito: il suo errore complica la gara del Lecce, che esce ko dalla trasferta di Cremona: al 25esimo liscia il pallone, poi atterra Strizzolo lanciato verso la porta sguarnita. Decisivo, ma in negativo.





1 Pillitteri e Abbattista: anche in Serie B gli arbitri sbagliano. Il primo non fischia un rigore allo Spezia nella sfida col Foggia, il secondo (mal consigliato dal guardalinee, va evidenziato) annulla un gol a Simy contro il Cosenza nel recupero, col nigeriano che però era in posizione regolare. E gli ultimi minuti del match diventano caldissimi.