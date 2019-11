Clamoroso ad Ascoli

Ninkovic non calcia il rigore e... chiede il cambio #SerieB #DAZN pic.twitter.com/6mFy0cPyGH — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 4, 2019

: il numero 10 della Salernitana segna un gol bellissimo contro l'Entella e regala una vittoria casalinga a Ventura che mancava da settembre. E il suo destro è un gioiello: gol da attaccante vero, nel big match col Crotone. Controllo perfetto e destro chirurgico. 9, come i gol in campionato: capocannoniere.: se c'è un calcio d'angolo alla Dacia Arena, gli avversari del Pordenone possono iniziare a preoccuparsi. Ennesimo gol da palla inattiva, gode Camporese alla seconda rete in campionato.: la favola di giornata. Il 2000 del Pescara, cresciuto nel club abruzzese, segna il suo primo gol tra i professionisti alla sesta presenza. E il Delfino ha il miglior attacco del campionato con 20 reti realizzate.: decisivo in positivo. Il Chievo sbatte sulle parole del portiere dello Spezia, alla ricerca del tempo perduto.: il Crotone arriva da 2 ko consecutivi, in 2 gare dal sapore di Serie A contro Chievo e Perugia. L'ex Foggia deve ritrovare certezze.: il Trapani ha vinto solo una gara, ha il secondo peggior attacco del campionato ed è nervoso. Come testimonia il rosso, a fine match contro il Pordenone, dell'ex Carpi.a Empoli c'è un problema. La grande favorita, insieme al Benevento (voto 10), non vince da 5 partite ed è ottava in classifica.: ambizioni da playoff, ma la realtà racconta che ora si è ai playout. Il cambio di tecnico, per ora, non ha cambiato la rotta.: strappata, manca quella di scorsa in panchina. Quindi via di maglietta bianca anonima con sopra... quella strappata. ​: scenata inutile, plateale, che non si vede da nessuna parte, ormai neanche più al calcetto del mercoledì. Chiedere un cambio perché non tiri il rigore sa tanto di "ho portato il pallone e quindi decido io". Il trequartista dell'Ascoli prende la via degli spogliatoio, Da Cruz quella dell'esultanza.