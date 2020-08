L'ex capitano dell'parla al Quotidiano Sportivo in vista della finale di Europa League tra i nerazzurri e il Siviglia: "La vittoria della Coppa Uefa? Ero al quarto anno in nerazzurro e venivo dalla finale persa l’anno prima con lo Schalke 04. Per Handanovic vale più o meno lo stesso: è lì da tanti anni. Merita di vincere, come lo merita l’Inter. Inter favorita? Per me sì ed è anche una questione di grandi numeri. Il Siviglia ha vinto cinque finali, prima o poi una la perderà. Speriamo sia questa".- "Noi avevamo Ronaldo e questo probabilmente ci rendeva qualitativamente più forti dell’Inter di oggi, che pure ha un fortissimo Lukaku e Martinez che si è ripreso nel momento giusto dopo un periodo complicato".- "Ho ottimi ricordi dei periodi vissuti assieme, siamo amici e anche per questo mi auguro che possa festeggiare la vittoria del trofeo con l’Inter".- "Se l’Inter vince merita un 8, se perde mi fermo a 6. Alzare la Coppa ha un valore eccezionale. Si può aprire un ciclo? Penso proprio di sì. Già quest’anno l’Inter ha buttato via il campionato perdendo punti contro Sassuolo e Bologna in casa dopo il lockdown. Avesse fatto meglio in quelle due occasioni, magari avrebbe vinto già quest’anno".- A Repubblica, Pagliuca ricorda anche Gigi Simoni: "Speriamo che da lassù aiuti l’Inter a vincere. Noi giocatori sapevamo che stava male, eravamo legatissimi a lui. Glielo dimostrammo anche quando venne esonerato".