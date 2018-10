Gianluca Pagliuca, ex portiere (tra le altre) di Inter e Samp, parla a Il Corriere della Sera della scelta di Mattia Perin di scegliere la Juventus ma anche delle prospettive della nazionale azzurra: "Mattia è un portiere affidabilissimo ma ha davanti Szczesny che forte ma non è Buffon. Perin in cuor suo, ha fatto la storia ma è giusto puntare su Donnarumma senza dimenticare altri signori portieri come appunto Perin, Sirigu ma anche Cragno che a me piace molto. "