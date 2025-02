Paiva a CM: "Joao Felix più forte di Leao, ma ha lo stesso problema. Conceiçao e il Milan per vincere il Pallone d'Oro"

si è già preso il Milan e, con quel pallonetto che è valso il 3-1 alla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, si è ufficialmente preso anche il popolo rossonero presente a San Siro e collegato da casa. Il talento c'è sempre stato, i risultati che tutti si aspettavano sicuramente un po' meno e la scelta di sposare il progetto di questo Milan potrebbe essere la svolta giusta nella sua ancora giovane carriera. Per capire cosa può dare Joao Felix a Sergio Conceicao e cosa gli è mancato finora per confermarsi ai livelli visti con la maglia del Benfica,ha intervistato, il manager che lo ha allenato quando è arrivato nel settore giovanile proprio con la maglia delle Aguias.

"Dobbiamo essere chiari, perché Joao era stato attenzionato dal Benfica già quando aveva 11 anni, ma allora decise con la famiglia per il Porto perché sostanzialmente Lisbona era più lontana di Oporto rispetto a dove viveva. Il Benfica però non l'ha mai perso di vista e ha continuato a seguire la sua crescita. Quando aveva 15 anni, abbiamo saputo dal padre che stava giocando poco e voleva andare in un posto dove potesse giocare di più e allora ci siamo mossi, abbiamo trattato con la famiglia e l’abbiamo portato da noi"

"Quando è arrivato io sono stato il suo primo allenatore. Aveva 16 anni e io allenavo l'IUnder 17. Onestamente? Era un mago, faceva cose che nessuno di noi aveva visto negli allenamenti con gli altri ragazzi. Aveva doti tecniche e creatività che nessun altro aveva. Aveva soluzioni incredibili. Avevamo capito subito che sarebbe diventato un calciatore professionista"."Joao allora aveva qualche problema di attitudine negli allenamenti e fuori dal campo era un po’ timido, non parlava molto. Abbiamo cercato di lavorare nel migliorare il suo rapporto con i giocatori e con lo staff, ma soprattutto sull'attitudine che doveva metterci nel lavoro in campo. Non gli piaceva fare grossi sforzi, non gli piaceva lavorare sulla fase difensiva all’epoca e bisognava fargli capire che è fondamentale. Anche perché quando aveva la palla tutto era semplice, ma faticava a capire che bisogna sforzarsi per recuperare la palla per poterla poi avere in possesso".

"Joao doveva solo capire meglio come giocare e come lavorare. Noi avevamo l’obiettivo di preparare il giocatore per essere pronto per la prima squadra e noi abbiamo provato a lavorare non solo tecnicamente, ma anche mentalmente per questo obiettivo. L’abbiamo preparato anche al fatto che quando sarebbe arrivato in prima squadra non sarebbe stato la prima scelta. Per sua fortuna in prima squadra cambiò molto quando fu promosso e trovò subito molto spazio".

"Io sono dell'idea che se qualcuno li ha pagati allora erano il giusto prezzo. Nel mercato funziona così. Poi sicuramente per il giocatore non è stato semplice gestire la pressione. Penso che lui abbia sofferto un po’ delle aspettative che c’erano su di lui"."Sarò onesto, non me lo aspettavo. Non è un campionato semplice e lui non stava attraversando un buon momento. Tuttavia, quella parte magica che ha, il suo essere diverso rispetto a tanti altri attaccanti, potrebbe aiutarlo ad emergere come uno dei migliori giocatori di questo campionato che è molto tattico, difensivamente molto attrezzato. Quindi se lui riuscirà ad emergere e spezzare queste caratteristiche degli avversari emergerà ancora di più a livello mondiale"

"L'ho detto è vero, ma in quell'intervista mancava un passaggio che non fu pubblicato. I giocatori, qualche volta possono rendere meglio in base allo stile dell’allenatore e in quel momento, in base alle caratteristiche di Joao, le caratteristiche del Barcellona e del Manchester City si sposavano meglio. Quello che non fu riportato è che questi allenatori possono lavorare molto su quello che al giocatore manca. So quello che fa Sergio negli allenamenti, so quello che chiede, credo che in questo momento della carriera possa essere davvero il miglior allenatore possibile per Joao per farlo lavorare sulle caratteristiche in cui è meno performante. Lui però deve accettarlo e mettersi a disposizione. Sono portoghesi entrambi, può essere davvero l’ambiente migliore per lui"

"Conceicao può trovare la posizione giusta per entrambi e se l’ha chiesto sul mercato è perché ha un piano preciso per lui. Secondo me Joao può giocare tranquillamente a sinistra, ma anche a destra. Ovviamente non è molto veloce, ma è molto tecnico perciò per me la sua migliore posizione è quella da sotto punta, da attaccante alle spalle della prima punta, perché la sua abilità migliore è giocare fra le linee. Con me al Benfica la miglior stagione l'ha fatta proprio in quel ruolo"

"Fa strano, ma purtroppo è vero, quella caratteristica è comune. Però devo dire che Rafael Leao l'ho conosciuto fin da quando era bambino avendoci giocato spesso contro (lui allo Sporting e noi al Benfica) e onestamente non era così forte come Joao Felix all’epoca. Lui era ovviamente un giocatore di talento, ma lui aveva molti più problemi, gli allenatori lo richiamavano più spesso ed era meno impattante rispetto a Joao"

"Certo che sì. Penso ancora che lui possa vincere il Pallone d’Oro. Lo dico perché penso ancora che, con le abilità che ha, se troverà continuità che finora gli è mancata avrà questa possibilità. Non so se finora questo non sia successo per colpa sua o per colpa degli allenatori, ma so che può ancora cambiare. Spero che il Milan sia la scelta giusta per lui"