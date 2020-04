Segnare dalla bandierina, sui campi di provincia. Esiste qualcosa di più poetico? Oggi, alle 18.30, Rai Sport racconta la storia di Massimo Palanca e del suo Catanzaro, prima squadra calabrese in Serie A. Mancino, baffi, ricci in testa (foto quotidianodelsud.it) dei suoi 137 gol con i giallorossi, 13 li realizzò direttamente da calcio d’angolo, la specialità della casa. Semifanilista in Coppa Italia nel 1978/79, vice capocannoniere della Serie nel 1980/81, secondo solo a Roberto Pruzzo. Poi il Napoli, il Como, il ritorno in Campania, il prestito al Foligno e di nuovo il Catanzaro, fino al 1990. Con un’altra Serie A sfiorata, con O Rey di Catanzaro che sbagliò un rigore, alla fine, decisivo.