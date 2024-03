Palermo, a Pisa potrebbe già decidersi la stagione dei rosanero: la mossa di Corini

Lo raccontavamo giorni addietro,. Il 4-2-3-1 visto nelle ultime settimane potrebbe essere già al capolinea, il tecnico rosagrazie (anche) al recupero di Lucioni: il difensore, che da dicembre non trova una maglia da titolare per via di un infortunio al polpaccio, sembra essere pronto a tornare.Abbiamo già analizzato comenon siano assolutamente un ruolino di marcia per una squadra che ambisce a posizioni di rilievo. Anzi,. Continuando così, Corini potrebbe essere costretto al cambio tra i pali (che in molti tifosi, a dire il vero, hanno già ventilato) con Pigliacelli in panchina e l'azzurrino: una chance, lui, la meriterebbe.

Dipenderà da come andranno le prossime partite, a partire da Pisa., dando spazio a possibili esperimenti. Intanto le voci di mercato per l'estate si fanno sempre più calde, una su tutte quella riguardante Matteo Brunori. Ne riparleremo.