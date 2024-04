Palermo, adesso non paragonate Mignani a Tudor: anche perché Corini non è Sarri (lui si che si era dimesso)

"Ecco, contenti adesso?". Forse è stato questo il primo pensiero in Viale Del Fante e in casa City Group, per quello che è statonel calcio italiano. Riuscirà Mignani a fare il miracolo? Riuscirà il tecnico a risollevare una situazione che sembra sempre più dal destino già scritto?, così facendo il Palermo non ha molta strada davanti. E se l'ha, non porta alla Serie A., ovvero ripetere quello che è successo alla Lazio con le dimissioni di Maurizio Sarri e l'arrivo di un tecnico in rampa di lancio, capace di ridare entusiasmo all'ambiente e ricompattare lo spogliatoio. In Sicilia, però,: in primis, Eugenio(a differenza di Sarri). Forse, per il rapporto tra la piazza e l'uomo Corini, una scelta di quel tipo avrebbe sancito al meglio la fine del rapporto. Ma sia chiaro,e ognuno (con tutto il rispetto) del suo destino e dei suoi contratti, fa quel che vuole.

Magari il buon Eugenio avrà pensato "Perchè dovrei dimettermi? Non ho lo spogliatoio contro!". E in quel caso,Se Mignani avrà la bacchetta magica, lo dirà il tempo. Intanto, questo fine settimana, la ritrovatadi Andrea Pirlo sembrerà il Real Madrid. Tutto passa nelle mani deldopo il secondo passaggio sbagliato. Altrimenti, cambiare, avrà davvero avuto poco senso.