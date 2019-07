L'avvocato del Palermo, Francesco Di Ciommo, parla durante l'udienza presso il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dal presidente Franco Frattini, per il ricorso del club rosanero nei confronti del Frosinone per i fatti accaduti durante la finale playoff del campionato di Serie B 2017/2018: "La mancata iscrizione del Palermo al prossimo campionato di Serie B? Ritengo che ci siano diversi argomenti da approfondire - si legge su repubblica.it -. Il Palermo e' ancora vivo, oggi e' quasi come se fosse iscritto al campionato di Serie B, le licenze sono ancora sub-judice, e' ancora tutto possibile. I giocatori sono ancora sotto contratto, ma su questa questione dibatteremo domani". Nella giornata di domani infatti il Palermo discutera', sempre davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, il ricorso sulla mancata ammissione al campionato di Serie B 2019/2020.