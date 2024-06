Palermo, Brunori ai saluti nonostante le parole di De Sanctis: i rosanero lo sostituiranno degnamente

Riprendendo il titolo, nell'immediato futuro. Una piazza che chiede tanto, è vero. Ma dove tutto torna.. Sempre che il diretto protagonista, ovvero colui che scende in campo, dimostri di meritarsi tutto ciò., nuovo direttore sportivo rosanero: "Brunori fa parte del progetto". Senza se e senza ma, non lasciando spazio a dubbi o perplessità. Se guardiamo a fondo la situazione, però, gli spifferi che raccontano disi moltiplicano. O comunque, con la volontà di cambiare aria dopo un anno pesante assai.

Evidentemente,per rifarsi con gli interessi l'anno seguente. Fanno gola le piazze di: lì, per motivi diversi, sarebbe subito titolare. Così come è sempre più concreto di una super big della Serie B come la, che la promozione l'ha soltanto sfiorata agli spareggi. E allora si che, non lo può mica mettere sul mercato alla prima conferenza stampa: rimane pur sempre il capitano, nonostante lo frattura con la tifoseria sia tutt'altro che sanata.

Rispetto a qualche settimana fa,pare leggermente tendente al ribasso. L'impressione è che dei dieci milioni che ballavano possano tirarsene fuori due o tre, con una cifra più realistica diper il suo cartellino. Onestamente, un prezzo che ci sta. Perché è vero che il buon Matteo i gol li ha fatti, e tanti. Ma tutti tra Serie C e Serie B:. Il tempo parlerà. E nel caso in cui dovesse partire, siamo sicuri che Dionisi possa contare su un sostituto all'altezza. Con la A maiuscola.

Ps: questo era l'ultimo appuntamento con la rubrica e il sottoscritto. Grazie per averci dedicato l'attenzione che i 'Palermomania' hanno ottenuto, tra migliaia di visite ed interazioni. Un viaggio entusiasmante che l'editore mi ha concesso e al quale sono grato. Ci rivedremo presto? Chissà...